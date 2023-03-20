Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Türkiye'nin altyapısına zarar veremeyecekler'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki geçişlerden zarar edildiği yönündeki iddiaların dezenformasyon ve karalama amacı taşıdığı belirtilerek, " Türkiye'nin altyapısına zarar veremeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlere yönelik iddialara yanıt verildi.

Köprünün, mimari tasarımı ve teknik özellikleriyle "en"lerin, "ilk"lerin ve "rekorların" projesi olduğu vurgulanan açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü, kısa sürede ülkemiz ve milletimiz için bir gurur abidesi olurken Türkiye'nin simge yapılarından birine dönüştü. ?Ülkemize sağladığı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısı olan köprümüz ne yazık ki bazı kesimlerin art niyetli siyasi ajandalarına alet edilmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Köprüye ilişkin bazı basın yayın organlarında yayımlanan iddialara dikkat çekilen açıklamada, bunların bilgi kirliliği yaratmaya yönelik manipülatif amaçlarla ortaya atıldığı belirtildi. Açıklamada, köprünün 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak tarihe geçtiği aktarılarak, "2,545 milyar avro yapım maliyeti olan bu ileri teknoloji mühendislik harikası esere, ülkemiz ve milletimiz hazinesinden 1 kuruş bile çıkmadan sahip olmuştur. Tam bir yıl önce 'Ecdada Saygımız, Geleceğe Armağanımızdır' diyerek açtığımız köprümüz sayesinde, saatler süren feribot çilesi sona erdi ve boğaz geçiş süresi 6 dakikaya indi. Taşımacılıkta zaman ve maliyetler düşürüldü, dış ticaretin etkinliği artırılarak ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyeti azaltıldı. Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ivme kazandırıldı, bölgelerimizin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kesintisiz ulaşımla sosyal bağları ve turizmi de güçlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Bir yılda 2,2 milyon araç kullandı

Köprünün açılışından bugüne geçen bir yılda, zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edildiği aktarılan açıklamada, "Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık olarak 415 milyon avroya ulaştı. Tüm bu başarılarının yanı sıra açıldığı 18 Mart 2022'den itibaren köprümüzü 2,2 milyon araç kullandı." denildi.

Köprüde kapasitenin zaman içinde gelişerek diğer projelerde olduğu gibi karşılama oranlarını yakalayıp, geçeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örneğin, ulaşım talep tahmin modeline uygun şekilde, günlük araç geçiş sayısı başlangıçta 10 bin olan Avrasya Tüneli, geldiğimiz noktada günlük 75 bin araç geçişine, günlük araç geçiş sayısı başlangıçta 5 bin olan Osmangazi Köprüsü ise günlük 80 bin araç geçişine ulaşmış durumda. Yani sadece bir yıllık geçen araç sayılarıyla gelişi güzel yorum yapanlara, araç tahmin modellemesi ile finansman geri ödemesi için gerekli araç sayısı garantisi arasındaki farkı anlatmaya devam edeceğiz."

"2024 yılında elde edeceğimiz gelirler ile ödemeler başa baş noktaya gelecek"

Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağı katkılara da dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1915 Çanakkale Köprüsü, vatan ve millet sevgisinden yoksun, Ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere Yeni Türkiye'nin mesajıdır ve aynı zamanda kamu-özel işbirliği (KÖİ) ile yapılan yap-işlet devret projelerinin ülkemize, milletimize büyük faydalarının önemli bir örneğidir. Hava yolu, kara yolu, demir yolu ve denizcilik alanında KÖİ modeliyle yapılan yatırımlarımız incelendiğinde, 2024 yılında elde edeceğimiz gelirler ile ödemeler başa baş noktaya gelecek. 2025'te gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacak. Böylece ulaştırma sektöründe KÖİ modeliyle inşa edilen eserler sayesinde hazinemize net nakit akışı sağlanacak, devletimiz ilave gelire kavuşacak."

Açıklamada, 2003-2022 döneminde yapılan toplam 193,9 milyar dolarlık yatırım sayesinde, GSYH'ye 605,5 milyar dolar, üretime 1 milyar 259 milyon dolar, ihracata 109,6 milyar dolar, vergiye 31,6 milyar dolar ve istihdama yıllık ortalama 1052 kişi katkı sağlandığı aktarılarak, "İlk günden itibaren, Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estirmeye devam ediyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da hizmetine sunduk. İleri teknoloji gerektiren büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik, dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu çalışmalara karşın karalama kampanyası yürütüldüğü vurgulanan açıklamada,, "Açıklamalarımıza rağmen yanlışlarında ısrar edenler, sadece ülkemizin bütünsel kalkınmasına hizmet eden eserlerine saldırmıyorlar. Aynı zamanda deprem direncini artıran, alternatif yollarla ulaşımı destekleyen, milletimizin yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğine ve geliştirilmesine de aracılık eden 'Türkiye'nin altyapısına' da zarar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun, onların geleceğiyle oynanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." denildi.