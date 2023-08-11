Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Ahmet Gülşen, Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;

"Karayolları Genel Müdürü, Ahmet Gülşen; Strateji Geliştirme Başkanı, Mücahit Arman; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Bankaoğlu ve Sivil Havacılık Genel Müdürü, Kemal Yüksek."