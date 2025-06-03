Kurban Bayramı'nda Trafik Güvenliği İçin 24 Saat Görev Başında Olacaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluklarındaki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat görev başında olacaklarını belirtti.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle aldıkları önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığına işaret eden Uraloğlu, "Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Bakanlık olarak vatandaşların rahat, güvenli ve sorunsuz şekilde seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, vatandaşların bu mübarek günleri sevdikleriyle doyasıya yaşaması için tüm birimlerle sahada olacaklarını söyledi.

Bu bayramda da KGM'nin işletmesindeki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı, sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7 gün 24 saat görev başında kalacağız. 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube, 16 tünel bakım, 25 otoyol bakım ve 16 yap-işlet-devret bakım şefliklerimizde Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacağız. 750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız. Yol ağımızı 6 bin 750 kamerayla takip ederek, herhangi bir olumsuzlukta müdahale edeceğiz."

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyonkarahisar-Kütahya, Denizli-Muğla, Uşak-İzmir, Trabzon-Rize, Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır ve Adana-Osmaniye gibi yoğun trafik beklenen güzergahlarda ekiplerin ekstra teyakkuzda olacağını bildirdi.

"Yolcu taşımacılığında denetimleri artırdık"

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollardaki taşıt trafiğinin artacak olması nedeniyle özel yük taşıyan araçlarda sınırlamaya gideceklerini aktaran Uraloğlu, "Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel izin/özel yük taşına izin belgelerini, 5 Haziran'dan 9 Haziran 2025'e kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz. Ayrıca bayram tatili boyunca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da zorunlu olmadıkça durdurarak trafiğin akışını kesintisiz hale getirdik. Böylece trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yollardaki trafik işaretlemelerini de titizlikle kontrol ettiklerini, eksiklikleri giderdiklerini, kirlenen levhaları temizlediklerini, ağaç dalları gibi görüşü engelleyen unsurları ortadan kaldırdıklarını anlattı.

İki yönlü trafiğe açık yollarda sürücülerin yanılgıya düşmemesi için tüm işaret levhalarını standartlara uygun hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ayrıca yol durumundaki anlık değişiklikleri sizlerle en kısa yoldan paylaşmak için KGM'nin resmi internet sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünü güncel tutacağız. Böylece, yola çıkmadan önce de vatandaşlarımız en doğru bilgiye ulaşabilecek. Yine Kurban Bayramı tatili döneminde vatandaşlarımızın otobüs bileti bulamama ve fahiş fiyat gibi mağduriyetler yaşamaması için yolcu taşımacılığında denetimleri artırdık. 20 Mayıs-1 Haziran döneminde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik, kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 10,7 milyon lira idari işlem uyguladık." diye konuştu.

Uraloğlu, bundan sonra da korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren, fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari işlem uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

"Trenlerde kapasite artışına gittik"

Memleketlerine gidemeyen ve tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, "Yine bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın özellikle yüksek hızlı tren seyahatine yönelik ilgisi her daim en yüksek düzeyde. Her bayram döneminde olduğu gibi bu bayram da yoğun ilgi var. Bu nedenle 5, 8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittik. Ankara-İstanbul YHT hattında 2 bin 466, ana hat ve bölgesel trenlerde 8 bin 400 kişi olmak üzere 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağladık." dedi.

Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda güvenli hava yolu ulaşımı için tüm hazırlıkları yaptıklarına dikkati çekerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat hizmet vereceğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yurt genelindeki havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir problem yaşanmaması için personel sayısını artırdıklarını ve gerekli koordinasyonları birimlerle sağladıklarını söyledi.

"Vatandaşlar hız sınırlarına dikkat etmeli"

Vatandaşlara trafik güvenliği konusunda uyarılarda da bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti.

"Bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulamak istiyorum. Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları, keskin virajlar, yüksek eğimli yollar ve meskun mahaller gibi alanlarda hız sınırlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtmek isterim. Yine yorgunluk ve uykusuzluk, trafikteki en büyük risklerden biridir. Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun yola çıkmasın, yolda sık sık mola versin ve dinlensin. Özellikle uzun mesafeli seyahatler için araçlarının bakımları ve lastik kontrolleri gibi her türlü tedbiri alsınlar. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın maneviyatının birlik ve beraberliğimizi artırmasını, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, başta Filistin olmak üzere mazlum İslam coğrafyalarına, ülkemize ve insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından KGM'nin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde yapılan çalışmalara ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.