Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."
Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Güncel