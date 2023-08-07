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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz...

Güncel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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