Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(Kocaeli TMO silosundaki patlama) Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir.