Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ'ndan Kurban Bayramı'na ilişkin açıklama - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ'ndan Kurban Bayramı'na ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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