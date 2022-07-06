Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ'ndan Kurban Bayramı'na ilişkin açıklama
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini açıkladı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel