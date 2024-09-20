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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Son 22 Yılda 280 Milyar Dolar Yatırım Yaptık

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Son 22 Yılda 280 Milyar Dolar Yatırım Yaptık
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı yaptık. 32 havalimanı dile kolay. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı yaptık. 32 havalimanı dile kolay. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bunların hepsi elbette çok kıymetli." dedi.

Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Uraloğlu'nu Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Uraloğlu, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk ile görüştü.

Uraloğlu, Kapaklı Belediyesi ve Ergene Belediyesi'ni de ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da hizmete devam edeceklerini söyledi.

Bugün açılışı yapılan Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolu'nun kent için önemli hizmetler olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı yaptık. 32 havalimanı dile kolay. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bunların hepsi elbette çok kıymetli. Muhatabım olan yabancı misafirlerimize ya da gittiğimiz ülkelerde söylediğim bu rakamlar gerçekten dudak uçuklatıyor. Türkiye gibi büyüklükte olan bir ülke için çünkü bizden çok daha azını bekliyorlar. Bizim bu kadar yapacağımıza ihtimal vermiyorlar." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük hizmetler yaptıklarını ve yine hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Her zaman halka hizmet için mücadele ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Seçim sonuçlarını ve bu hizmetleri biz artık içselleştirdik, artık vatandaşımız o kadar kabullendi ki zaten 'o devletin görevi' diyor. Hele hele 30 yaşın altındaki kardeşlerimiz bu nimetlerle doğdu. Onlar, 'devlet görevini yaptı' deyip, 'bunu öne sürerek benden oy istemesinin anlamı yok' diyerek, bu tür yaklaşımlar gösteriyor. O zaman iş neye geliyor? O zaman vatandaşımıza dokunmaya, onun gönlüne hitap etmeye geliyor. Elbette ekonomiyle ilgili sıkıntılar var. Onların etkileyenleri var. Yani dar gelir grubunda sıkıntılar var. Elbette bunlar var ama dediğim gibi gerçekten bizim vatandaşımızın gönlüne girebilmemiz gerekiyor. Siz sahada çalıştınız. Allah razı olsun. Gayret, hizmet ettiniz. İstediğimiz sonucu alabildiğimiz, alamadığımız yerler oldu ama asla yılmayacağız, asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"Bütün insanların gönlüne girmemiz gerekir"

Uraloğlu, vatandaşlardan partileriyle ilgili oluşturulan yanlış algılara inanmamalarını istedi.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bazen şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Siz sahadasınız, şimdi askerlik yapan kardeşlerim bilir. 'Erken terhis çıkacak' der birisi, kendisi çıkarır sonra dolaşır kendisine gelir söylenti ve kendisi de buna inanır. Şimdi burada da CHP'nin tam yaptığı bu. 'AK Parti'nin son dönemidir' dedikodusunu çıkarıyorlar, ondan sonra kendileri inanıyorlar.

Biz asla inanmıyoruz, inanmayacağız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah için seviyoruz, insan olarak seviyoruz. Bunu bırakalım bir kenara Recep Tayyip Erdoğan'ın yarısı kadar, bırakın çeyreği kadar liderlik olma özelliği varsa birisinde tamam onu da deneyelim ama yok böyle birisi onun için biz asla bunların oluşturmaya çalıştıkları algıya hiçbirimiz kesinlikle inanmayalım. Biz yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde 4 senelik seçimsiz bir süreç var. Eksiklerimiz nelerdir? Biz kamu tarafından bu eksikliklerimizi giderirken, hep beraber insanımızın, kardeşimizin, önce kendi ailemizden başlayarak, apartmanımızdan, akrabamızdan, mahallemizden, ilimizden, köyümüzden başlayarak bütün insanların gönlüne girmemiz gerekir."

Ziyaretlerinde Uraloğlu'na, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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