Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, stajyer öğrencilerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir araya geldiği gençlere, "Her ne iş yapacak olursanız olun, yabancı dil eksikliğinizi giderin." tavsiyesinde bulundu.

Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'ye daha iyi hizmet verilmesi konusunda birçok sorumlulukları olduğunu bildiren Uraloğlu, "Sizin bize verdiğiniz yetkiyi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Görevimizi iyi yapma sorumluluğumuz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Bu, ülkemiz için çok iyi bir rakam. Ben muhatabım olan yabancı temsilcilerle bunu konuştuğum zaman gerçekten onlar da bu hakkı teslim ediyor. Kara yollarında bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 30 bin kilometreye çıkardık. Demir yollarında ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı demir yolu işleticisi ülke haline getirdik. Aynı zamanda demir yolu araçlarını üretiyorduk, artık hızlı tren üretme konusunda da bu sene bir süreç başlattık." diye konuştu.

Ülkenin demir yolu uzunluğunun şu anda 14 bin kilometre olduğunu anımsatan Uraloğlu, bunu 2053'te 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Sizi 5G ile tanıştıracağız"

Uraloğlu, Türkiye'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, 2002'de 34 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 230 milyona ulaştığını, bu yıl ise bu rakamı 240 milyon olarak beklediklerini anlattı.

Türkiye'den dünyada 353 noktaya uçulduğunu belirten Uraloğlu, "Dünyada bu kadar fazla noktaya uçan başka ülke yok. Yine denizcilikte 217 liman yapısına ulaştık. 4,5G ile ülkemizi tanıştırdık. Bu yıl 5G ihalesini yaparak önümüzdeki sene sizi 5G ile tanıştıracağız. Türksat 6A uydusunu geçen yıl temmuzda uzaya fırlattık ve resmi olarak hizmete aldık. Bu uyduyu yerli mühendislerimiz geliştirdi. Uydumuz, bize sivil ve askeri haberleşmede güven, TV yayıncılığında kalite sağlıyor. Bunu sizin ailelerinizin verdiği vergilerle ürettik." dedi.

"En az bir yabancı dil öğrenin"

Uraloğlu, öğrencilere yönelik tavsiyelerde de bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne iş yapacak olursanız olun, yabancı dil eksikliğinizi giderin. İngilizce olur, Rusça olur, İspanyolca olur, mutlaka bir yabancı dil öğrenin, mutlaka İngilizceyi çözün. Ayrıca zamanı doğru planlayın ve yönetin, o bizim en kıymetli hazinemiz, geri gelmiyor. Geleceği doğru planlayın, onu doğru planladınız mı, bütün gayretiniz de o planı gerçekleştirme yönünde olacak. Her zaman iyi ekiplerle çalışmaya gayret edelim, moral ve motivasyonumuzu doğru tutalım ve hedeflerimize ulaşmaya gayret edelim. Sizin gibi gençlere güveniyorum, ülkemizi çok daha yukarıya taşıyacağınıza inanıyorum. Siz sadece bizim ülkemizde yaşayan insanlara hizmet etmeyeceksiniz, sadece Müslüman kardeşlerimize hizmet etmeyeceksiniz, siz mazlum coğrafyalarda ihtiyacı olan herkese hizmet edeceksiniz. Biz bugün bunu yapmaya gayret ediyoruz, sizler daha iyisini yapacaksınız."

Sosyal medya ve internet kullanımının dünyada ortalama 7 saat, Türkiye'de ise 7,5-8 saat civarında olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Oraları faydalanma amacıyla kullanalım. Sosyal medyada karşınıza çıkan haber niteliğinde ya da toplumu yönlendirme yaklaşımında olan haberleri sorgulayın, sorgulamadan inanmayın. Tartışın, araştırın." diye konuştu.

"Yapay zekayı değerlerimize göre hareket edecek şekilde üretme noktasındayız"

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına da yanıt verdi.

Marmara Üniversitesi öğrencisi Berre Aşık, Bakanlığın yapay zekayı, ulaştırma ve altyapı alanında güvenli ve etik şekilde nasıl devreye aldığını sordu.

Uraloğlu da yapay zekanın artık hayatın her alanında olduğunu, akıllı ulaşım sistemlerinde yapay zekayı kullandıklarını ve bu teknolojiden sonuna kadar yararlanacaklarını belirterek, "Yapay zekayı kendimize uygun, milli, dini ve kültürel değerlerimize göre de hareket edecek şekilde üretme noktasındayız, belirli denemelerimiz oldu." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nde gelinen son durumun sorulması üzerine de Uraloğlu, "Kalkınma Yolu, daha çok deniz yolundan gelip, Basra Körfezi'ndeki ürünlerin Irak'ın Fav Limanı'ndan ülkemize, ülkemizden de Avrupa'ya gitmesini kapsayan bir proje. Irak tarafında henüz başlamadık. Bu sene başlayacakmışız gibi gözükmüyor, muhtemelen önümüzdeki yıl." değerlendirmesinde bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Furkan Bakır da modern İpek Yolu olarak da nitelendirilen Orta Koridor'a ilişkin gelişmeleri sordu. Uraloğlu da Orta Koridor'da bir rekabet olduğunu, bu rekabeti, bölge ülkelerini çok da dışlamadan mümkün olduğu kadar paylaşımcı bir yaklaşımla yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Eslem Er de kara yolu taşımacılığında karbon salımını azaltmak ve elektrikli araç altyapısını güçlendirmek ve raylı sistemleri yaygınlaştırmak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi istedi. Uraloğlu da karbon ayak izini ölçen ilk bakanlık olduklarını, ulaştırmanın her alanında yapılan projelerle karbon emisyonunu azalttıklarını anlattı.

Uraloğlu, Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammed Düzgün'ün, "Roblox ve Discord açılacak mı?" sorusu üzerine de bu uygulamaların, hukuki bir süreç sonucunda kapandığını, hukuki süreçte mesafe kat edildiğini ancak biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Buse Er'in Kanal İstanbul güzergahında uygulanacak yerleşim politikasına ilişkin sorusu üzerine de Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Boğazdan yılda 40 bin gemi geçiyor, bu da günlük 120 gemiye denk geliyor. Bu su yolu, dünyanın en tehlikeli su yollarında biridir. Kanal İstanbul bu anlamda yapılması gereken bir projedir. Doğru zamanda daha finansman kaynaklarıyla Kanal İstanbul'u yapacağız ama bugünün önceliği değil. Kanal İstanbul güzergahının yüzde 70'i su yolu. Orada hali hazırda bir yerleşim yok. Birkaç tane köy var. Yerleşimi etkilemeyecek, sadece yüzde 30'u kara geçişi olacak."