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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Samsun'a Yatırımlar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da yapımı süren Yeşilkent Kavşağı ve Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarını inceledi. Uraloğlu, kavşak çalışmalarının bazı olumsuzluklara rağmen ilerlediğini belirtirken, hastane yolunun da 2023 sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Bakan, Samsun'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun'umuzun ihtiyaçlarını biliyoruz. Onları da bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz." dedi.

Uraloğlu, yapımı devam eden Yeşilkent Kavşağı ile Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Bakanlıklarının Samsun'a yaptığı birçok hizmet bulunduğunu belirten Uraloğlu, bunlar arasında devam eden ve planlananlar olduğunu dile getirdi.

Samsun-Ankara kara yolu ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın birleştiği, otogarın bulunduğu kilit nokta olan Yeşilkent'te kavşak çalışması gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kavşak çalışmamızın bazı olumsuzlukları elbette var. Ondan dolayı doğru yöntemle trafiği mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden çözüm üretme noktasında Büyükşehir Belediyemizle bir karar aldık ve ihalesini yaptık. Aşağı yukarı işin genel anlamda önemli imalatlarının bittiğini söyleyebilirim. İnşallah kasım ayının içerisinde Yeşilkent Kavşağı'nı bitirerek direksiyonel kavşak dediğimiz, yani sürücünün belli hız sınırları içerisinde rahatlıkla kullanabileceği, sinyalizasyonun, durma kalkma ihtiyacının olmayacağı bir kavşakla Samsun'un hem batı hem doğu hem kuzey hem güney yönünde ve civarındaki bütün yerleşimlere hizmet edecek önemli bir kavşağı hayata geçirmiş olacağız."

Samsun Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolunun kuzey tarafında 5,3 kilometrelik ring oluşturacak yolun çalışmasını da yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Samsun'un halihazırdaki çevre yolundan başlayıp şehir hastanesine ulaşımı sağlanacak. Oradan da tekrar çevre yoluna iki noktada iki önemli kavşakla bağlanacak bir proje yaptık, onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bulunduğumuz kesim, ilk etapta hastanenin açılmasıyla hizmet edecek olan, asfaltını belli aşamaya getirdiğimiz 2 kilometrelik kesimdir. İnşallah burayı bu senenin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Hastanenin açılmasıyla yaklaşık 3 kilometrelik kesimi de bitirerek Samsun'un hizmetine sunacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bu sadece hastane yolu değil, aynı zamanda bölgenin ulaşımını da rahatlatacak, güney tarafta kalan yol güzergahından yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Samsun'un raylı sistemine Kılıçdede Mahallesi'nden bağlanıp İlkadım'ın önemli bölümüne, kamu kampüsüne ve şehir hastanesine bağlanacak raylı sistemin de belli bölümüyle kara yollarının çakıştığı kesimdir. Beraberinde altyapısını inşallah oluşturmuş olacağız. Samsun'umuzun ihtiyaçlarını biliyoruz. Onları da bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz." dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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