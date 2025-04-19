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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Siirt Ziyareti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'te İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in cenazesine katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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