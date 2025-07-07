Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğü projelerle kentte raylı sistem ağının 134 kilometreye ulaşacağını söyledi.

Uraloğlu, Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde, projenin Konya'nın kent içi ulaşım altyapısına güç katacağını dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1289 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 97 kilometreden 1300 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

"Bu kadim şehri ulaşım başkenti yapmak için durmaksızın çalışıyoruz"

Uraloğlu, Konya'da Yüksek Hızlı Tren, Kayacık Lojistik Merkezi gibi yatırımları hayata geçirdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

"KONYARAY Projesi'ni de başlattık. Toplamda 43 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler ve sanayi alanları, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 1. etabı olan 23 kilometrelik Konya Gar–Kayacık Lojistik Merkezi-Pınarbaşı arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 14 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar yaparak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Konya'mızın kent içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni projeleriyle bu kadim şehri ulaşım başkenti yapmak için durmaksızın çalışıyoruz."

"Konya'nın kent içi raylı sistem ağını 134 kilometreye yükseltmiş olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planladıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda sizlerle birlikte Konya'nın kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek, modern ve konforlu bir ulaşım ağıyla şehir hayatına değer katacak Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. Etabı'nın yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Konya'da yolcu hareketliliğinin en yoğun olduğu otogar ve stadyum bölgelerine hizmet verecek olan projemizde 10 istasyon olacak. Büyükşehir Belediyemizce yapımı devam eden 1. etap tramvay hattının devamı niteliğinde olan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'mızın 2. etabı, otogarda mevcut tramvay, Aksaray Köprülü Kavşağı'nda KONYARAY Hattı, Şehir Hastanesi'nde Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı, Barış Caddesi Tramvay Hattı ile de Stadyum'da entegre olacak. Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya'nın kent içi raylı sistem ağını 27,7 kilometreden alıp 134 kilometreye yükseltmiş olacağız."

Uraloğlu, temelini attıkları ve devam eden projelerin yerel yönetimlerle merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığının en güzel örnekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Yapılanın duanın ardından projenin temeli atıldı.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti ve MHP Konya milletvekilleri ile davetliler katıldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Konya Valiliğini ziyaret etti, Vali Akın'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Konya İl Başkanlığını da ziyaret eden Uraloğlu, İl Başkanı Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Uraloğlu, programı kapsamında Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'la bir araya geldi, kentte devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.