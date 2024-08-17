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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakanlık olarak 2002'den bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakanlık olarak 2002'den bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle hareket ettiğini dile getiren Uraloğlu, politika ve yatırımların merkezine milletin ihtiyaç ve taleplerini koyduklarını kaydetti.

Türkiye'yi çok daha güçlü, demokratik ve gelişmiş bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, " Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik. 23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etti. Tecrübeli kadrolarımız ve istikrarlı değişim anlayışımız ile zorlu dünya ve bölge şartlarında, Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin 2053 hatta 2071 vizyonuyla geleceğe yol alma noktasında beraberce gayret ettik." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi yüksek hızlı ve hızlı tren ile buluşturduklarını söyledi.

2002'de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolu olan Türkiye'nin, bugün 29 bin 500 kilometre bölünmüş yola sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına tam 276 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanırken, bugün tam 77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlanıyor. Türkiye'yi Avrupa'nın altıncısı, dünyanın sekizincisi olarak hızlı tren ağı ile buluşturduk. Ülkemizde bu anlamda 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren ağı inşa ettik. İç hatlardaki aktif hava limanı sayımız 26 iken en son açtığımız Çukurova Havalimanı ile bunu 58'e yükselttik. Cumhuriyet tarihinde 26 hava alanı yapılmışken, biz sadece 22 yıllık iktidarımız tarihinde 32 tane havalimanı inşa ettik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapabiliyorken bugün 131 ülkede tam 346 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz, bayrağımızı taşıyoruz."

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun geçen ay uzaya fırlatıldığını, bunun çok kıymetli olduğunu belirtti.

Nice eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ile hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bilindiği üzere Trakya bölgemiz güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan çok önemli stratejik noktada bulunuyor. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kateden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük öneme haizdir. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, programın ardından partiye katılanlara rozet taktı.

Kaynak: AA / Güncel

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