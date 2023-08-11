Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesini ziyaret ederek yol çalışmalarını inceledi ve esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere birçok yetkili de katıldı.