Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak Borçka'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak Borçka'da İncelemelerde Bulundu
Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak, Artvin'in Borçka ilçesinde sel ve heyelanın etkilerini yerinde inceledi ve hasar onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

BAKAN URALOĞLU VE BAK'TAN BORÇKA'DA İNCELEME

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sel ve heyelandan etkilenen yerlerdeki incelemelerini sürdürüyor. Bakan Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen komşu il Artvin'in Borçka ilçesine giderek kapanan yol, çökme yaşanan köprü ve hasar onarım çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Bak ve Uraloğlu'na, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Ziya AKYILDIZ/BORÇKA(Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
