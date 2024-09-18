Siber Güvenlikte Türkiye'nin Başarısı: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki başarısını vurgulayarak, her gün 400'ün üzerinde siber saldırıyı önlediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Bu açıklamalar, ülkenin siber güvenlik stratejilerinin etkinliğini ve uluslararası arenadaki konumunu gözler önüne serdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız."