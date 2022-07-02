Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "AK Parti hükümetleri milletin efendi olduğunu hiçbir zaman unutmadı" - Haberler

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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "AK Parti hükümetleri milletin efendi olduğunu hiçbir zaman unutmadı"

AA - Güncel
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Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vatandaşlara hitap etmesi ÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga belde meydanında vatandaşlara hitap etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vatandaşlara hitap etmesi

ÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga belde meydanında vatandaşlara hitap etti. (2)

AA / Güncel

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