Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katıldığı Van Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı kısa konuşmada, çevre yolunun 41 kilometre, üç gidiş ve üç geliş olarak projelendirildiğini söyledi.

Daha sonra Van Çevre Yolu'nun temeli botuna basılarak atıldı.

Karaismailoğlu, tören alanına gelen çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekti.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu Van Güncel Haberler

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