Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolla son derece kalitesiz yolları aldığımızda, 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi verdiğimizde 'hayal satıyorsunuz' diyenler bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yollar üzerinde seyahat ediyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolla son derece kalitesiz yolları aldığımızda, 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi verdiğimizde 'hayal satıyorsunuz' diyenler bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yollar üzerinde seyahat ediyorlar." dedi.

Ak Parti'den Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Daha sonra ilçe esnafı ve vatandaşlarla görüşen Karaismailoğlu, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Ortahisar ilçesinde Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, bir restoranda geçmiş dönem ve mevcut dönem teşkilat mensuplarıyla iftar programına katıldı.

Partililere hitap eden Bakan Karaismailoğlu, sorumluluklarının büyük olduğunu, 20 yıldır bu sorumluluklar ve üstlendikleri vizyon sayesinde memlekete hizmet ettiklerini söyledi.

Sağlıkta, ulaşımda, çevre ve şehircilikte olağanüstü işler yaparak vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Karaismailoğlu, "20 yılda altyapımızı tamamladık. 20 yılda ülkenin altyapısını tamamladık. Biz 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolla, son derece kalitesiz yolları aldığımızda, 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi verdiğimizde 'hayal satıyorsunuz' diyenler bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yollar üzerinde seyahat ediyorlar." ifadesini kullandı.

Yapılan yollar sayesinde yılda 13 bin vatandaşın canının kurtarıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Geçmiş bayramlarda, arife günlerinde televizyonlarda haberlerin tamamı trafik kazasından ölüm haberleriyle dolardı. Şimdi tarih oldu. Hepsi vatanını, milletini seven kadroların sayesinde oldu." dedi.

Karaismailoğlu, 20 yılda yapılan işlerle 100 yıllık farkı kapattıklarına işaret ederek, "Bugün Togg otomobilimiz dışarıda. Sektöre en üst seviyeden, 60 yıllık farkı kapatarak en üst seviyeden giriyoruz. 1960 yılında bu sektöre girseydik belki dünyanın en değerli markası olacaktık." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019 seçimlerinde belediye seçimleri oldu. Ankara ve İstanbul gibi muhteşem işlere imza atılmış şehirleri CHP zihniyeti yönetimler devraldılar. Siz hiç CHP'li bir belediyenin vatandaşa yaptığı hizmetle gündeme geldiğini gördünüz mü? Ama laf çok. Seçim öncesi bol keseden atmak da çok. Aradan 4 yıl geçti. Bir metro hattında sadece yüzde 5 ilerleme sağlamışlar. Ortada para da yok iş de yok. 4 yılda yüzde 5'lik yaptıysan demek ki bu iş 80 yılda bitecek. Hiçbir dertleri, tasaları da yok ama turist Ömer gibi ortada konuşuyorlar. Lafla da peynir gemisi yürümüyor. Aynı cumhurbaşkanı adaylarında olduğu gibi. Beyefendi Avrupa'ya vizeleri kaldıracakmış ama Avrupa'nın bundan haberi yok. Kimin ne yaptığından haberleri yok zaten. Bol keseden atıyorlar. 2019 yerel seçimleri öncesi bangır bangır bağırdılar namus sözü verdiler 1 kişiyi işten atmayacaklardı. Namus bunlar için o kadar kolay bir şey ki 25 bin kişiyi işten attılar."

Karaismailoğlu, kutsal bir mücadele verdiklerini belirterek, "İnşallah yarın bayramımızı kutlayacağız. Bizim asıl bayramımız ülkemizin, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için kutlayacağımız 14 Mayıs bayramı. Kapı kapı dolaşacağız, bütün herkesle kucaklaşacağız. Bu dava milletin davası." dedi.

İstikrar sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bütün Türkiye düşmanları PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemizi karıştırmak isteyen herkes oraya toplanmış, toplanamayanlar da orayı işaret ediyorlar. Hakikaten sorumluluğumuz büyük. O yüzden Trabzon'dan bütün dünyaya çok büyük bir sesle sandıklardan cevap vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.