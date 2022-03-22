Karaismailoğlu: "Demiryolu yatırım payını 2023 yılında yüzde 63'e yükselteceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)