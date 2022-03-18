Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu.

"Atila Abi ile köprüyü test ettik" ifadesiyle paylaşılan videoda, Bakan Karaismailoğlu, kamyonla seyahat ederek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyor.

Seyahat sırasında ise kamyon sürücüsü köprünün ve yolların sağlayacağı faydaları anlatıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

AA / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title