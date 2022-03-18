Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun paylaştığı video ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu.

"Atila Abi ile köprüyü test ettik" ifadesiyle paylaşılan videoda, Bakan Karaismailoğlu, kamyonla seyahat ederek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyor.

Seyahat sırasında ise kamyon sürücüsü köprünün ve yolların sağlayacağı faydaları anlatıyor.