Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak "Bu topraklar için her daim omuz omuza üretmeye devam." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak "Bu topraklar için her daim omuz omuza üretmeye devam." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında "omuz omuza üretim" vurgusu yapan Karaismailoğlu, "Ülkemiz için alın teri döken tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu topraklar için her daim omuz omuza üretmeye devam." ifadelerine yer verdi.