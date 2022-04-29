Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, iftar programında konuştu

BURDUR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak millete hizmet ettiklerini belirterek "Üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça isterse bütün hainler, bütün karanlık çevreler bir araya gelsin Allah'ın izniyle her belayı defederiz." dedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Karaismailoğlu, AK Parti Bucak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, muhteşem doğal güzellikleriyle Göller Yöresi'nin eşsiz köşesi Bucak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karaismailoğlu, "Bayramın bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

"Sağlam bir duruş sergileyen Türkiye var"

Karaismailoğlu, küresel salgının milyonlarca can aldığını, evlere kapandıkları dönemleri gördüklerini hatırlatarak "Savaşların olağanüstü yıkımlar getirdiği ve akan kanın sınır tanımadığı zamanlara şahit olduk. Küresel ticaret savaşlarının devam ettiği bir zaman dilimindeyiz. Tüm sıkıntılı süreçlere rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlam bir duruş sergileyen Türkiye var." diye konuştu.

Bir yandan içerideki yalan ve iftiralara karşı duruş sergilediklerini bir yandan da küresel oyunlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 20 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye büyük kazanımlar sağladığını aktardı.

"Bize milletimiz bir sorumluluk verdi"

Karaismailoğlu, dünyanın gıptayla izlediği projeleri bir bir hayata geçirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 337 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısını 5'e çıkardık. Kısaca ulaştırma ve iletişim alanında Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük."

Burdur'u Antalya, Isparta, Afyonkarahisar ve Denizli'ye bölünmüş yollarla bağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça isterse bütün hainler, bütün karanlık çevreler bir araya gelsin Allah'ın izniyle her belayı defederiz. Bize milletimiz bir sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun hakkını da teslim etmek, bu ülkeyi geleceğe taşımak zorundayız. O nedenle sizlerin değerli katkılarıyla mücadelenin çıtasını sürekli yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak, milletimize hizmet hedefine doğru tam yol ilerliyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, milletin refahını artırdıklarını, dostluğu ve kardeşliği perçinlediklerini dile getirerek daha nice projelerde, açılışlarda buluşmayı diledi.

Programın ardından Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ı makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, kentten ayrıldı.