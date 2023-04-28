Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adana'da müze açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Müze Kompleksi gibi yapılarla şehirlerin büyüyüp, geliştiğini ve cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Müze Kompleksi gibi yapılarla şehirlerin büyüyüp, geliştiğini ve cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin de katılımıyla düzenlenen Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap Açılış Programı'nda, müzenin muhteşem bir eser olduğunu belirtti.

Müzenin açılışında bulunmanın kendileri için onur olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tür yapılarla şehirlerimiz büyüyor, gelişiyor, cazibe merkezi haline dönüşüyor. Adana'ya değer katacak muhteşem bir eser için bugün Adana'dayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 21 yıldır dünyanın mega projelerini yapan bakanlığın son bakanı olarak hakikaten ülkemize çok büyük değer katmış eserlerin muhteşem açılışlarında bulunuyoruz. Bugün de Adana'da yine Adana'nın değerine değer katacak, teknolojik bir köprümüzün açılışında bulunmak için buradayız. Sizler de biliyorsunuz biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın videokonferansla katılacağı bir törenimizle bu muhteşem eserimizi Adana'ya kazandıracağız."

Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün önemli ulaşım projesi olduğunu dile getirdi.

Bu tür projelerinin önemine değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Köprümüz şehrin merkez nüfusuyla özellikle şehir hastanesi, üniversiteler arasındaki bağlantıyı kaliteli, konforlu ve güvenli bir şekilde sağlayacak önemli bir ulaşım projesi. Bu tür yatırımlar, ulaştırma altyapılarının yapılması, ulaşım kalitesinin artırılması, şehrimizdeki müzelerin kültür merkezlerinin artırılması Adana gibi büyüyen, gelişen şehirler için olmazsa olmaz. Bu yapılarla, altyapı projeleriyle gelişen, büyüyen Adana hem sanayide hem tarımda olduğu gibi kültür ve sanatta da gelişmesini devam ettirecektir."