Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Gençlere Yenilikçi Bakış Açısıyla Geleceğe Işık Tutma Çağrısı Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha güçlü bir ülke olabilmek için gençlerin yenilikçi bakış açısıyla geleceğe ışık tutmaları gerektiğini söyledi.

Uraloğlu, TCDD Kule Restoran'da düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında her alanda yerli, milli ve özgün üretime büyük önem verdiklerini, yerli ve milli ürün tedarikinde tüm paydaşları bir araya getiren projelerle çalışmaları yönlendirdiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, yarışmanın söz konusu çalışmaların en güzel örneklerinden olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha güçlü bir ülke olabilmemiz için gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili sektörlere yönelik yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandırmak için bir yarışma düzenleyerek sizler gibi genç beyinlerimizi harekete geçirmeyi hedefledik. Gençlerimizden gelen görüş ve fikirlerin Bakanlık tarafından ciddiyetle değerlendirilip başarılı fikirlerin ödüllendirildiği bir ekosistemin var olduğunu göstermeyi de amaçladık."

1915 Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerde Türk mühendis ve işçilerin emeğinin büyük olduğunu anlatan Uraloğlu, bu çalışmalarda aktif rol alan çalışanların ülkenin gelişimi ve ilerlemesi üzerinde etkilerinin büyük olduğunu kaydetti.

"Türksat 6A uzaydaki yolculuğuna devam ediyor"

Uraloğlu, ülkenin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden birisinin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A olduğuna işaret ederek, "Şu anda uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Türksat 6A, sorunsuz bir şekilde, uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yıl sonuna kadar hizmete başlayacağı anı bekliyoruz." diye konuştu.

AR-GE projesi fikir yarışmasına 52 proje başvurusu geldi

Yarışmaya 29 üniversiteden 116 öğrencinin geliştirdiği 52 projeyle başvuru yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, kara yolu, denizcilik, demir yolu ve havacılık sektörlerinde ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulan projelerden her sektör için birinci, ikinci ve üçüncü olan projelerin dikkate alındığını belirtti.

Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu sektörün 2026'da 5,6 trilyon dolar küresel büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu miktardan pay alabilmek için daha çok girişimci çeken, yenilikçi fikirleri elinde tutan ülkeler yarının kazananı olacak. Avrupa Girişimcilik Ekosistemi İstatistikleri'ne baktığımızda, ilk sırada 24,3 milyar dolar ile İngiltere geliyor. Ülkemiz ise 1,6 milyar dolar ile Avrupa ülkeleri arasında 10. sırada. Batı dünyasına olan yakınlığımız ve genç nüfusumuzla, ülkemizin bölgede en büyük üretim ve yatırım merkezi olmasının hiç de zor olmadığına inanıyorum. Ancak günümüzde nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blokzincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri konuşulurken, bizim de bunları artık çok daha profesyonel platformlarda ele almamız gerekiyor."

Son bir yılda 32 AR-GE projesi başlattıklarını anlatan Uraloğlu, "Bunlar arasında, 5. Nesil Mobil Haberleşme Çağrısı, Ulaştırma Teknolojileri Çağrısı, K-AUS Merkezi Yönetim Platformu (C-its) projesi gibi sektöre yön veren projeler bulunuyor. Ayrıca başlatmayı planladığımız AR-GE faaliyetleri içerisinde, ulaşımda erişilebilirlik için 100 milyon lira bütçeli AR-GE proje çağrısına çıkmayı, kara yolları, denizcilik ve raylı sistemler alanlarında kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE projelerini hayata geçirmeyi ve 6G mobil haberleşme sistemlerine yönelik araştırma projelerini geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Uraloğu, 5G ile ilgili takvimi bu yıl açıklayacaklarını ve 2025'te ihalesini yaparak 2026'da hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

UDHAM Başkanı Selami Yazıcı'nın konuşması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanı Selami Yazıcı da yarışmaya yapılan başvurulardaki projeleri incelediklerinde çok heyecanlandıklarını ifade etti.

Yazıcı, projeleri tek tek inceledikten sonra ilgili kamu kurumları ile paylaşacaklarını ve bunların hayata geçme süreçlerine yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi.

Yarışma kapsamında, kara yolu, demir yolu, havacılık ve denizcilik kategorilerinde ödüller verildi. Söz konusu kategorilerde birincilik ödüllerine sırasıyla Yasin Karaca, Ahmet Bertuğ Aygün, Furkan Mert Bulut ve Burak Günaydın layık görüldü.