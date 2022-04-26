ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU KIYI EMNİYETİ PERSONELLERİYLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelleri ile iftar programında bir araya geldi.

"YATIRIMLARIMIZ SAYESİNDE DENİZLERİMİZDEKİ TİCARİ DEĞERİMİZ YUKARI YÖNLÜ BİR SEYİRDE"

"GÖZÜNÜZ KESKİN, BAKIŞLARINIZ ZİNDE VE GÜÇLÜ OLSUN"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel