Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya geldi ve güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, yağmurlu ve bereketli bir günde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Parti yöneticilerinin de programda yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "Mutlu bir günü yaşadık. İki bayramı bir yaşıyoruz aslında hem cuma hem de Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir ekibimiz var ve bir eksiğimiz yok. İnşallah Trabzon'umuza ve Türkiye'ye güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini üstlendiğini anımsatarak, "İnşallah sizlerin destekleriyle ve dualarıyla beraber, yerel yönetimde de desteklerin artmasıyla beraber Trabzon ve Karadeniz olarak daha güçlü olacağız." diye konuştu.

Programa, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Mutafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Bakan Uraloğlu, 30 Mayıs'ta, tedavi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden eski TFF yöneticisi İbrahim Usta'nın, Arsin ilçesindeki mezarını ziyaret etti, aile üyelerine başsağlığı diledi.