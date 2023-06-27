Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Karşılığını Allah'tan bekleyerek, Rabbi'mizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım, onlara yardım elimizi uzatalım." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, mesajında, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Bayramların aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlar olduğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlaşmak kucaklaşmaktır, yardımlaşmaktır. Ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır. Bu mukaddes günler vesilesiyle, annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret etmeyi unutmayalım. Hastalarımızın, yetimlerin, öksüzlerin, şehit çocukları ve yakınlarının yanında olarak onların da gönüllerini almayı ihmal etmeyelim. Karşılığını Allah'tan bekleyerek, Rabb'imizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım, onlara yardım elimizi uzatalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz nasıl engin boğazların, derin vadilerin, yalçın kayaların iki yakasını köprülerle birbirine kavuşturuyorsak, bayramlarımızda da sizlerin gayret ve özverisiyle gönüllerden gönüllere uzanan köprüler kurulsun."

Bakanlık olarak "Yol medeniyettir" bilinciyle, "Ulaşamadığın yer senin değildir" düsturuyla Türkiye'nin her noktasını ulaşılır ve erişilir kılmaya devam edeceklerine dikkati çeken Uraloğlu, Kurban Bayramı'nın ülke, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diledi.