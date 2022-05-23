Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yüksek teknolojinin kullanımı bugüne kadar hiç olmadığı bir şekilde üretimin odağına yerleşti"

BTK Başkanı Karagözoğlu: " Türkiye'nin en saygın eğitimcilerinin verdiği dersler, ücretsiz devlet desteği ile sunuluyor"

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde gerçekleşen "Veri Bilimi Zirvesi" ödül töreninde dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Törende bilgi ve iletişim teknolojileri ile çevrelenmiş günlük hayatın her noktasında veri üretir hale gelindiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü üretim devrimini yaşadığımız bu çağda; şüphesiz ki bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımı bu güne kadar hiç olmadığı bir şekilde üretimin odağına yerleşti" dedi.

BTK'nın koordinesinde gerçekleşen ve Girişimciler Vakfı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Google iş birliğinde düzenlenen "Veri Bilimi Zirvesi" ödül töreni, BTK Büyük Konferans Salonunda gerçekleşti. Törende, düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, BTK Başkanı Karagözoğlu ve KVKK Başkanı Faruk Bilir tarafından takdim edildi.

"Yüksek teknolojinin kullanımı bugüne kadar hiç olmadığı bir şekilde üretimin odağına yerleşti"

Hızla üretilen ve güncellenen veriler hem günlük hayatta hem de karar alma mekanizmalarında değişiklik getirdiğini aktaran Sayan, "Bilgi ve iletişim teknolojileri ile çepeçevre sarılmış bir hayat yaşayan bizler, neredeyse aldığımız nefesle bile veri üretir hale geldik. Üretilen bu veriler de güncel ve zamanında ulaşılabildiği süre içerisinde karar alma mekanizmalarında önemli ve köklü değişiklikler meydana getirdi. Nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, robot teknolojileri gibi Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü üretim devrimini yaşadığımız bu çağda; şüphesiz ki bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımı bu güne kadar hiç olmadığı bir şekilde üretimin odağına yerleşti. Dijital dönüşüm çağını bir puzzle olarak hayal edersek, bunun en kritik parçasının bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu söylemek yanlış olmaz" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'nin en saygın eğitimcilerinin verdiği dersler, ücretsiz devlet desteği ile sunuluyor"

BTK Akademi'nin kullanıcı sayısının yaklaşık 900 bin kullanıcıya ücretsiz hizmet sunduğunu altını çizen Karagözoğlu, "BTK Akademi'de geleceğin mesleği olarak tabir ettiğimiz 22 adet kariyer yolu, yani meslek kategorisinde eğitimler hazırlandı. Burada Türkiye'nin en saygın eğitimcilerinin verdiği dersler, ücretsiz devlet desteği ile sunuluyor. Platformda 194 farklı eğitim başlığı altında yaklaşık 100 bin dakika eğitim mevcut. Bugün yaklaşık 900 bin kullanıcı BTK Akademi'nin verdiği eğitimlerden faydalanıyor. Hedefimiz bu rakamı artırmak. Artıralım ki bu eğitimlerden herkes daha da çok faydalansın. Bu anlamda yapılan bu etkinlik de bizim ve evlatlarımız için çok önemli. Biliyorsunuz ki Veri Maratonun ilk adımı olan 'Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Atölyesi', veri bilimi konusunda uzmanlık elde etmek isteyen öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri eğitmenler eşliğinde uygulayarak bilgiye en doğru şekilde ulaşmalarını hedefliyor. Bu hedef bizim veri konusunda ne kadar iddialı ve emin adımlarla çalışmalar yürüttüğümüzün göstergesi. Ben hem şahsım hem de kurumum adına bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda" diye konuştu.