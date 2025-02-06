Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürü Murat Baştor, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baştor AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen Diktatör", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarını tercih eden Baştor, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Baştor, "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi Yutan Deve" fotoğrafını seçerken, "Spor" kategorisinde ise tercihini Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'yı ve çalışanlarını tebrik eden Baştor, tarihe tanıklık eden fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Baştor, kendisinin de amatör fotoğrafçılık yaptığını dile getirerek her fotoğrafta ayrı bir emek olduğunu bildirdi.

Dünya ve Türkiye tarihine tanıklık eden fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Baştor, "Dünyanın dört bir yanındaki olayları bizlere sunan fotoğrafların her birinde farklı anlamlar yansıtılıyor." dedi.