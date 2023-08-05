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Ulaştırma Bakanı Zonguldak'taki Ereğli-Devrek yolunda çalışmaları inceledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'taki Ereğli-Devrek yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu'na milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'taki Ereğli-Devrek yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Zonguldak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ereğli-Devrek Karayolu'nda devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Uraloğlu'na milletvekilleri Saffet Bozkurt, Muammer Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Bakan Uraloğlu'na çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Uraloğlu, kısa sürede çalışmaların tamamlanması gerektiğini aktardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hizb-i İslami Partisi Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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