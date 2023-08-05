Ulaştırma Bakanı Zonguldak'ta Yapımı Devam Eden Yolları İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulundu. Köylülerle kahvehanede oturup sohbet eden Bakan Uraloğlu, valilik ve belediyeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulundu. Köylülerle kahvehanede oturup sohbet eden Bakan Uraloğlu, valilik ve belediyeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentte yapılan çalışmaları incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak için sabah saatlerinde Zonguldak'a geldi. İlk olarak Devrek ile Ereğli ilçesi arasında yapımı devam eden kara yolunda inceleme yapan Bakan Uraloğlu'na, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ile il protokolü eşlik etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra Armutlucuma köyünde kıraathanede köylüler ve muhtarlar ile sohbet etti. Bakan Uraloğlu'na köylüler tarafından gözleme ve ayran ikram edildi. Bakan Uraloğlu, daha sonra Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, kentte yapılan çalışmalar hakkında Vali Tutulmaz'dan bilgi aldı. Vali Tutulmaz, Bakan Uraloğlu'na madenci feneri hediye etti.

Bakan Uraloğlu daha sonra Zonguldak Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bakan Uraloğlu'na Devrek bastonu hediye etti. Bakan Uraloğlu, programları kapsamında 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında bir otelde partililer ve iş insanları ile bir araya gelecek.