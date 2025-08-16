Ulaştırma Bakanı Yozgat Havalimanı'ndaki Çalışmaları Hava Denetimiyle İnceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'ndaki inşaat çalışmalarını helikopterle denetleyerek, proje sahasında detaylı gözlemler yaptı.
HELİKOPTERLE HAVA DENETİMİ YAPTI
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel