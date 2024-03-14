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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Zengezur Koridoru projesinin Iğdır'a değer katacağını söyledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da yaptığı ziyarette Zengezur Koridoru projesinin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru projesinin hayata geçirildiğinde Iğdır'ın daha farklı olacağını söyledi.

Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Belediye Meydanı'na gelen Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal ile burada düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar programında konuşan Uraloğlu, Iğdır'ın üç ülkeye sınırı olan serhat şehir olduğunu söyledi.

Kentte ulaştırma, internet ve hava alanında bazı eksikliklerin bulunduğunu, bunlarla ilgileneceklerini dile getiren Uraloğlu, bölgedeki en önemli projenin ise Zengezur Koridoru olduğunu vurguladı.

Koridorun bölgeye ayrı bir değer katacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru dediğimiz, Azerbaycan'dan çıkıp Ermenistan ya da İran ile görüşülüyor, sonra Nahçıvan üzerinden ülkemize gelecek olan, Dilucu'na, Iğdır'a, buradan Kars'a kadar gidecek olan bir koridor var. Gerçekten buraya ayrı bir değer katacaktır. Çok yakından takip ediyorum. Türkiye tarafındaki Dilucu-Iğdır-Kars arasının ihalesini yaptık. Azerbaycan tarafındaki çalışmalar devam ediyor. Bir Zengezur Koridoru kaldı, o da netleştiği zaman orada da çalışmalar başlayacak. Yani 4-5 yıl sonra inşallah bunu hayata geçirdiğimizde Iğdır daha farklı olacak, elbette o zaman lojistik merkezi daha kıymetli olacak."

Bakan Uraloğlu, Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi

AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek isteyen Uraloğlu, "Iğdır'ın merkezindeki çalışmalara biz gerçekten destek verdik ama taşıma suyla ne kadar değirmen döner, biz o kadar destek verebildik. O zaman biz 31 Mart'ta Iğdır'ımıza bir kadın elini değdirelim. Ülkü hanım kardeşimize burada destek verelim. 31 Mart'a kadar size emanet, onu destekleyin. Biz de 31 Mart'tan sonra ona sonuna kadar destek vereceğiz. Valimiz bazı ihtiyaçlardan bahsetti Iğdır merkezi için, onlara da destek vereceğiz, onları da mevsim şartlarına göre hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, daha sonra Valilik Yolu Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir kafede oturan Bakan Uraloğlu, ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne uğrayarak partililerle de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ülkü Öcal Iğdır Politika Güncel Haberler

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