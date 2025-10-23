Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Ulaştırma İnisiyatiflerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'da düzenlenen Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'nda Türkiye'nin ulaştırma alanındaki inisiyatiflerini ve Orta Koridor'daki rolünü vurguladı. Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi projelere dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma alanında birçok inisiyatifte bulunduğunu belirterek, " Türkiye, Orta Koridor'un çok önemli ortaklarından, geçiş güzergahında olan ülkelerden bir tanesi." dedi.

Bakan Uraloğlu, Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılmak için bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Uraloğlu, konferansın bölgesel bazda düzenlenen önemli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Bu konferans nedeniyle bölge ülkelerindeki işbirliğini nasıl geliştirecekleri ve küresel olarak bunu nasıl yansıtacaklarını konuşmaya çalıştıklarını aktaran Uraloğlu, " Türkiye, Orta Koridor'un çok önemli ortaklarından, geçiş güzergahında olan ülkelerden bir tanesi. Burada özellikle bütün konuşmacılar, katılımcılar şunu beyan etti, tek koridora bağlı kalmamamız gerektiğini." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin bu noktada birçok inisiyatif kullanmaya başladığına işaret ederek, Bakü-Tiflis-Kars hattına kapasiteyi artırmak için alternatif hat olarak Zengezur Koridoru'nu hayata geçirmeye başladıklarını anlattı.

Zengezur Koridoru için çalışmalara Türkiye tarafında başladıklarını dile getiren Uraloğlu, diğer taraflarda da hem devam eden hem başlanacak çalışmalar olduğunu söyledi.

Uraloğlu, sadece doğu ve batı hatlarını güçlendirmenin yeterli olmadığını kaydederek, aynı zamanda kuzey-güney ekseninde de alternatif ve güçlü hatların gerekli olduğuna dikkati çekti.

Hem doğu ve batıyı hem de kuzey ve güneyi destekleyecek Kalkınma Yolu Projesi konusunda konferans kapsamında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını anlatan Uraloğlu, o noktada da biraz daha ileri gitmeleri gerektiğini belirtti.

Ulaştırma konusunda bölge ülkeleri ve Afrika kıtasıyla ciddi görüşmeler yapılıyor

Uraloğlu, özellikle denize kıyısı olmayan ülkelerin ulaştırma noktasında almaya gayret ettiği inisiyatifler olduğuna değinerek, "Biz hem bölge ülkeleriyle hem de Afrika kıtası ile çok ciddi görüşmeler yapıyoruz ve belli anlaşmaları da yapmış durumdayız." dedi.

Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı gibi toplantılarda sadece bakanların bir araya gelmediğine işaret eden Uraloğlu, bütün heyetlerin katıldığı oturumlar, ikili ve iş insanları arasında görüşmeler yapıldığını aktardı.

Uraloğlu, toplantının verimli olacağını düşündüğünü dile getirerek, konferansın şu ana kadar iştirak ettiği kadarıyla verimli geçtiğini belirtti.

Ekiplerin birkaç gündür İslamabad'da olduğunu ve özellikle Pakistan tarafıyla gerekli görüşmeleri yaptığını aktaran Uraloğlu, Türk müteahhitlerin Pakistan'da iş yapabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

"Pakistan bizim ezelden beri dostumuz olan bir ülke"

Uraloğlu, Pakistan ile ilişkiler konusunda, "Pakistan bizim ezelden beri dostumuz olan bir ülke. Elbette, Pakistan'ın çok gelişmesini biz talep ediyoruz. O anlamda da işbirliğini geliştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Pakistan'ın yaklaşık 240 milyonluk nüfusuyla gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret eden Uraloğlu, ülkenin stratejik konumuna da dikkati çekti. Uraloğlu, bundan sonra da ilişkilerin ve işbirliğinin daha üst seviyeye geleceğini belirterek, Türk firmaların da konferansta yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Semih Uğurlu - Güncel
