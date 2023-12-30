Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an olmadığını düşünelim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim, Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın olmadığını düşünelim, sadece İstanbul mu tıkanır zannediyorsunuz? Bütün Türkiye tıkanır. Biz ülkemizin her tarafına hizmet veriyoruz. Eğer ulaştırma yatırımlarını biz zamanında doğru yapmamış olsaydık bugün İstanbul'un nüfusu 20 milyonu aşardı" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sancaktepe'de AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından çevre esnafını gezip, sohbet eden Bakan Uraloğlu, ardından çeşitli STK ve hemşeri derneklerinin yetkilileri ile buluştu. Bakan Uraloğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesinde düzenlenen organizasyonda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi ve sohbet etti. Ziyaretlerde Bakan Uraloğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de eşlik etti.

"ONLARIN HEPSİ BİRER MÜHENDİSLİK ESERİ"

Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu " Allah nasip etti ve 21 yıllık dönemde, 22'nci yıla girdik. Geçekten birçok hizmeti yaptık. Ulaştırma yapılarında yaptığımız işler sadece bir insanı bir noktadan bir noktaya ulaştırması değil, onların hepsi birer mühendislik eseri. Gerçekten bir sanat eseri. Ben hem bir mühendis olarak hem de bir idareci olarak bu tür projelerde görev almış olmanın hazzını yaşıyorum. Bizim yaptığımız projeler sadece ulaştırma projesi değil, aynı zamanda dünya otoritelerinden defaatle ödül almış projeler. Aynı zamanda da çevreye duyarlı projeler yaptık. Mesela

Çanakkale Köprüsü'nde bazıları bizi çevreye duyarsızsınız diye eleştirdi. Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında temelleri atarken yunusların göç mevsiminde çalışmaları durdurduk. Osmangazi Köprüsü'nde orada göldeki pelikanları rahatsız etmemek için projeyi değiştirdik. Kuzey Marmara Otoyolu'nda, oradaki canlı hayatının, bitki hayatının kesilmemesi için ekolojik köprüler yaptık" dedi.

Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an olmadığını düşünelim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim, Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın olmadığını düşünelim, sadece İstanbul mu tıkanır zannediyorsunuz? Bütün Türkiye tıkanır. Biz ülkemizin her tarafına hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, "Eğer ulaştırma yatırımlarını biz zamanında doğru yapmamış olsaydık bugün İstanbul'un nüfusu 20 milyonu aşardı. Çünkü insanları yerinde istihdam edemezdik. İnsanları yerinde barındıramazdık. Mecbur buralara gelirlerdi. Zaten geliniyor ama biz en azından o hızı birazcık daha planladık. Köylerimizi, diğer şehirlerimizi, Anadolu'muzu daha yaşanılır hale getirdik" şeklinde konuştu.