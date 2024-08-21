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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Tatvan'daki çevre yolu çalışmalarıyla seyahat süresi 5 dakikaya inecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tatvan ilçesinde yapılan çevre yolu çalışmalarıyla seyahat süresinin 40 dakikadan 5 dakikaya ineceğini ve yıllık yaklaşık 1,3 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan çevre yolu çalışmalarına ilişkin, "Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini 5 dakikaya indireceğiz. Yine mevcut şehir geçişindeki yolu yaklaşık 2 kilometre kısaltmış olacağız. Gerek zamandan gerekse de akaryakıttan burada yıllık yaklaşık 1,3 milyar lira tasarruf etmiş olacağız." dedi.

Programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te, Tatvan ilçesindeki çevre yolu şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, Tatvan'da çevre yolu çalışmalarına başladıklarında kamulaştırma ve zemin problemlerinin olduğunu belirtti.

Bu nedenle yaşadıkları bazı sıkıntıları çözdüklerini ve çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Burası aynı zamanda Van güzergahıdır. Tatvan'da günlük ortalama 20 bin civarında bir trafiğimiz var. Elbette bu yaz aylarında 25 binin üzerinde belki 30 bin civarında. İlçede birkaç kilometrelik mesafeyi ancak 40 dakikada geçebilme durumu var. Burada bir çevre yolu yapmamız gerekiyordu. O çevre yolunu da yaklaşık 10 kilometre olarak projelendirdik ve biraz önce de dediğim gibi yapım çalışmalarına başladık. Bu çevre yolunu bitirdiğimizde Tatvan'da 40 dakikada katedilen trafik yaklaşık 5 dakikada geçilmiş olacak. Transit trafiğin tamamını çevre yoluna almış olacağız. Yerel trafiğin önemli bir bölümünü de çevre yoluna aldığımızda Tatvan şehir merkezi de daha yaşanabilir, ticaretini daha da geliştirilebilir bir duruma gelmiş olacak. Projede 1236 ve 1270 metre uzunluğunda iki adet çift tüp tünel bulunmaktadır. 10 kilometrelik yolun yaklaşık 2,5 kilometresini tünellerle geçiyoruz diyebiliriz."

"Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini 5 dakikaya indireceğiz"

T2 tüneli olarak adlandırdıkları tünelde sağ ve sol olmak üzere yaklaşık 1300 metre kazı ve destekleme çalışması yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, çalışmalarda biraz daha hızlanmaya ihtiyaçlarının olduğunu, bu konuda da firmayla görüştüklerini dile getirdi.

Ödenek konusunda çalışmayı destekleyeceklerini bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini 5 dakikaya indireceğiz. Yine mevcut şehir geçişindeki yolu yaklaşık 2 kilometre kısaltmış olacağız. Gerek zamandan gerekse de akaryakıttan burada yıllık yaklaşık 1,3 milyar lira tasarruf etmiş olacağız. Esasında bu projeyi bitirdiğimizde harcadığımız parayı birkaç yılda geriye almış olacağız. Böyle kıymetli bir projeden bahsediyoruz. Yine bu trafik yoğunluğunda karbon salınımı, egzoz gazlarından yılda 4 bin 574 ton egzoz salınımını azaltmış olacağız. Bu çalışmaları kısa zamanda bitirerek burasını Tatvan'ımızın, Bitlis'imizin ve bölgemizin kullanımına sunmuş olacağız. Koordinasyonundan dolayı Valiliğimize, takiplerinden dolayı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Daha sonra Bitlis'te yürütülen projeleri inceleyerek görevlilerden bilgi alan, esnafı ziyaret eden Uraloğlu'na, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ekonomi Tatvan bitlis Van Ekonomi Güncel Haberler

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