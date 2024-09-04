Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 2013 yılından bugüne 513 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldığını ve yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceğini söyledi. Ankara'daki müzeye ziyarette bulunan Uraloğlu'na, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten eşlik etti. Müzede dünya, Osmanlı Devleti, Anadolu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ve 7 ayrı tema üzerine sergilenen pullar yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 2013 yılından bugüne 513 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor." dedi.

Ankara'daki müzeye ziyarette bulunan Uraloğlu'na, ???????PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten eşlik etti.

Dünya, Osmanlı Devleti, Anadolu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ve 7 ayrı temadan oluşan pulların sergilendiği müzeyi gezen Uraloğlu, eserleri inceledi.

Uraloğlu, buradaki konuşmasında, müzeyi 2013'te "Tarihe tanıklık eden koleksiyonlar" sloganıyla açtıklarını söyledi.

Müzenin bugüne kadar vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Uraloğlu, "Müze, 2013 yılından bugüne yaklaşık 513 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor. Her geçen gün ilginin biraz daha arttığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Egemenlik anlamında para basımı neyse pul basımı da odur"

Bakan Uraloğlu, dünyada postanın tarihinin milattan önceye kadar uzandığını anımsatarak, müzede bununla ilgili görsel ve canlandırmaların yer aldığını aktardı.

Pulun tarihsel önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Egemenlik anlamında para basımı neyse pul basımı da odur. Ülkemizde de 1863 yılında ilk pul basılmış, bu tarihten itibaren de pulu tedavülde tutmuşuz, basmaya devam etmişiz, kullanıma sunmuşuz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, müzenin ücretsiz ziyaret edilebildiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu'na, "Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Portföyü" ve "Armağan Pul Albümü" takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti ankara Dünya PTT

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ...
title