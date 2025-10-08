Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: PTT, Posta ve E-ticarette Yenilikçi Çözümler Sunuyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin ( Ptt AŞ) posta hizmetlerinin yanı sıra lojistik, e-ticaret ve finansal teknoloji gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunduğunu belirterek, " Ptt'miz, uluslararası posta sisteminin sürdürülebilirliğini, güvenilirliğini ve erişilebilirliğini temin eden öncü kuruluşlar arasında yer alıyor." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Küresel iletişimin ve ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan posta sektörünün dijital dönüşüm çağında dahi önemini koruyan stratejik bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Ptt'nin de bu kapsamda posta hizmetlerinin yanı sıra içinde bulunulan çağın ihtiyaçları kapsamında lojistik, e-ticaret ve finansal teknoloji gibi konularda yenilikçi çözümler sunduğunu söyledi.

Uraloğlu, "1874'te kurulan ve ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Evrensel Posta Birliği (UPU) çatısı altında faaliyet gösteren Ptt'miz, uluslararası posta sisteminin sürdürülebilirliğini, güvenilirliğini ve erişilebilirliğini temin eden öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda Ptt'nin, 2016-2021 yıllarında UPU İdari Konsey Başkanlığı görevini yürütmesi Türkiye'nin uluslararası posta alanındaki liderliğini ve vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır." diye konuştu.

"Posta sektörü toplumsal refaha katkı sunan bir yapıya dönüştü"

Uraloğlu, Ptt'nin bu yıl gerçekleştirilen 28'inci UPU Kongresi'nde Posta İşletme Konseyi ile İdari Konsey Üyesi seçilmesinin, kongre kapsamında Suriye, Kosta Rika, Venezuela ve Moritanya posta idareleriyle işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalanmasının Türkiye'nin uluslararası posta sektörünü şekillendirmedeki önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ptt'nin posta sektörüne sunduğu katkılarla Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü her geçen gün daha da pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün posta sektörünün yalnızca mektup taşımacılığından ibaret olmadığı, dijitalleşme, veri yönetimi, sınır ötesi e-ticaret ve finansal kapsayıcılık gibi birçok alanda toplumsal refaha doğrudan katkı sağlayan bir yapıya dönüştüğü açıktır. Bu dönüşüm sürecinde Ptt, 'gelenekten geleceğe güvenin adresi olma' anlayışıyla hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda etkin bir rol üstlenmektedir."

Uraloğlu, Ptt'nin, dijitalleşen dünyada güvenilir iletişim altyapısını koruma ve geliştirme kararlılığını sürdürürken posta sektörünü geleceğe taşıyan teknolojik yeniliklerde öncü olmak için de çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.

Ptt bankacılıktan e-ticarete birçok alanda faaliyette

Şirketin ulusal ve uluslararası lojistik taşımacılığında sunduğu hizmetlerin yanı sıra APS kurye, kargo ve e-PTTAVM platformu ile e-ticaret altyapısını güçlendirdiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca PTTBank aracılığıyla bankacılık hizmetleri sunan Ptt'miz, kırsal bölgelerde finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor. PTT iştiraki olarak 14 yıldır faaliyet gösteren ve her yıl hızlı bir şekilde büyüyen PTTAVM.com, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin her yanından 60 binden fazla KOBİ'nin, ulusal ve global markanın ve kooperatiflerin 50 milyonu aşkın ürününü yurt içinde her ay yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyle buluşturarak, ülkemizin en büyük pazar yeri platformlarından ve teknoloji şirketlerinden birisi olmuştur."

Uraloğlu, PTT'nin, "yurt içi PTTBank havale ve hesap mevzuat işlemleri", "PTTmatik işlemleri", "PTTcell", "PTTkart işlemleri" gibi alanlarda faaliyetler yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'de posta sektörünün son yıllarda büyük ivme kazandığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Posta trafiğinin artmasıyla birlikte bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı. Sektörde toplam yatırım 2025'in ilk 6 ayında 3 milyar 206 milyon lirayı aştı. 2025'in ilk yarısında sektöre yapılan yatırımlarda da PTT yüzde 14,3'lük pay elde etmiştir ve posta sektöründe çalışan toplam personelin yüzde 33'ünü istihdam etmektedir."