Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Yeşil Vatan Projesi ve Bisiklet Yolu Açıklamaları

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdiklerini, 38 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren Bakanlık olduğunu belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olarak son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk" açıklamasında bulundu.

'YILLIK 6,3 MİLYON TON DAHA AZ KARBONDİOKSİT SALINIMI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Uraloğlu, yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını kaydederek, "6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştırarak kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdik" dedi. Uraloğlu, ekolojik köprü ve bisiklet yolu gibi çevreci uygulamaları da hayata geçirmeye devam ettiklerini işaret ederek, "Elazığ Diyarbakır Ayrımı-Sivrice İl yolu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Geçişi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi farklı noktalarda Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdik, şu anda 38 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergahlarının sürdürülebilir biçimde yaşatılması hedefiyle mevcut kara yolu ağında tespit edilen geçiş noktalarında ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Kara yolu ekolojik köprüleri kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ganita ve Pazarkapı arasında ve Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda ekolojik köprü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni ekolojik köprü planlıyoruz" dedi.

'13 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' protokolünün imzalandığını hatırlatarak, "Bir yıl boyunca Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda; seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,