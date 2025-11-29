Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan KAIROS ve VIRAT Gemileri Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KAIROS gemisindeki yangının söndüğünü ve 25 denizcinin kurtarıldığını açıkladı. VIRAT gemisiyle ilgili de ilerleyen günlerde detaylı bilgi verileceği belirtildi.

????? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu???????, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen "KAIROS" ve insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğradığı rapor edilen "VIRAT" gemilerine ilişkin, "Birinci gemideki (KAIROS) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (VIRAT) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak." dedi.

Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı'na katılan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz'de iki geminin saldırıya uğradığı ya da patlamadan etkilendiği noktasında bilgi sahibi olduklarını, tüm unsurlarıyla teyakkuz haline geçtiklerini söyledi.

Kurtarma botu ve romörkörlerini KAIROS gemisine yönlendirdiklerini belirten Uraloğlu, her iki geminin de boş olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, KAIROS gemisinde 25 denizci olduğunu dile getirerek, "Bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Hem onların sağ salim kurtarılması hem de kendilerinin can güvenliğini, sağlığını tehlikeye atmadan operasyon yürütülmesi gerekiyordu. Onun için Kıyı Emniyetindeki arkadaşlar gerçekten cesur şekilde, her türlü tedbiri de alarak orada operasyon yürüttüler ve 25 denizciyi sağ salim öncelikle botlara, sonra da karaya çıkardılar." diye konuştu.

Kurtarılan denizcilerin herhangi sağlık problemi veya yaralanmalarının olmadığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Gemide (KAIROS) hala yangın devam ediyor. Dıştaki yangın söndürüldü. Artık geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumunda arkadaşlarımız. Orada şu anda sağlık sıkıntısı, problemi, riski yok. Süreci yakından takip ediyoruz. Boş da olsa bir tanker tehlike arz eder. Bir tankerdeki yangına müdahale etmek gerçekten olağan zamandaki eğitimlerle beraber olur. Bu anlamda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz sağ olsunlar bunu başarıyla yürüttüler. Kendilerine teşekkür ediyorum."

VIRAT gemisindeki durum

Bir gazetecinin VIRAT gemisindeki durumla ilgili sorusu üzerine Uraloğlu, gemide patlama ya da saldırı olup olmadığına ilişkin ilerleyen saatlerde ya da günlerde belki daha detaylı açıklama yapma imkanı olacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, gemide yangın oluşmadığını belirterek "En azından bu kıymetliydi ama kaptanın 'dron saldırısı var' diye bize yardım çağrısı olmuştu kendi ifadeleriyle. Sahil Güvenlik botlarımız oraya gittiler. Kendilerinin yangın olmadığı için gemiden tahliye talebi olmadı ama bizim Sahil Güvenlik botlarımız yakından takip ediyorlar. Tabii onların muhtemelen karaya çekilmesi; birinci gemideki (KAIROS) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (VIRAT) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak. Bu şekilde süreci yakından takip etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye kara sularındaki durum hakkında soru sorulan Uraloğlu, "Bizim kara sularımızda bir problem yok, onu söyleyebilirim. Münhasır ekonomik bölge olan bir kesimde bunun olduğunu görüyoruz. Tabii o da bizim için kıymetli. Bütün muhataplarla, ilgili bakanlıklarımızla, kurumlarımızla istişare ediyoruz. Onlar da ilgili muhataplarla istişare halinde. Elbette bunun tekerrür etmemesi için, öncelikle deniz seyrinin, trafiğinin, güvenliğinin sağlanması noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
