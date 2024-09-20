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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Havalimanı Olayı Açıklaması

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Havalimanı Olayı Açıklaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa'dan Hakkari'ye uçuş yapan uçağın iniş sırasında pistten çıktığını duyurdu, ancak olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.

BAKAN URALOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13.18'de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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