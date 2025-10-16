Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G İhalesine İlişkin Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin ülkemize hayırlı olmasını dile getirerek, bu teknolojinin Türkiye'nin ulaşılabilirliğini artıracağını ve kamuya önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden canlı olarak ihale salonuna bağlandı.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden canlı olarak ihale salonuna bağlandı.

5G ihalesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, "Beklenen bir süreçti. 5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak. Kamuya da ciddi şekilde katkı vermiş olacak." diye konuştu.

Uraloğlu, ihale sürecini yöneten ekibe teşekkür ederek, "Gerek ihale dokümanının hazırlanması gerekse de tekliflerin verilmesi noktasında üç operatörümüzü defalarca dinledik, onların görüşlerinden yararlandık, tekliflerini aldık, kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
