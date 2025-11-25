Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Katarlı Mevkidaşı ile Kalkınma Yolu Projesini Görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da Katarlı mevkidaşı Mohammed bin Abdulla Al Thani ile bir araya gelerek Kalkınma Yolu Projesi üzerine ortak çalışmaları değerlendirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katarlı mevkidaşım Sn. Mohammed bin Abdulla Al Thani ile bir araya geldik. İki dost ülke olarak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ülkelerimizin ortak çalışmaları üzerinde istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel