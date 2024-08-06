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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Instagram Ülkemizin Hassasiyetlerini Dikkate Almalı

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında açıklama yaparak, platformun ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Uraloğlu, şartların kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını söyledi.

(ANKARA) - Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Uraloğlu, "Bu platform Hamas'a terör örgütü diyor, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Eğer bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'ninde Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Uraloğlu, talep edilmesine karşılık Instagram'ın, katalog suçlara karşı önlem almadığını ifade ederek, "Instagram'ın kuralları kadar ülkemizin kanunları ve kuralları var" dedi.

"Bu platform Hamas'a terör örgütü diyor. Eğer bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ülkemizim hassasiyetlerini dikkate alacaksınız" diyen Uraloğlu, şartların kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını söyledi. Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Burada belli bir süreden beri gelen katalog suçlar noktasında istediğimiz adımları atmadıkları için çok defa bildirimler yaptık ama bunların yeterince karşılık bulmadığını görerek erişimine engel getirdik. Dün bir olmak üzere iki toplantı yapıldı ve karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimizi daha net bir şekilde anlattık. Şunu asla kaçırmamamız lazım. Bir şirket düşünün, dünyada sosyal platform olduğunu düşünün, onun kendi kuralları kadar en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları, kuralları var. Bazı taleplerimizde şirketimizin kuralları, şirketimizin bulunduğu ülkenin kuralları diyorlar. İyi de siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz, bu ülkenin kanunları kuralları yok mu. Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız.

Bakın orada vahşice katledilmiş olan Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor.  Eğer bir sansür, engelleme var ise tam da bunların yaptığı budur. Tersine biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Neredeyse ciddi bir aşama katettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Vatandaşlarımızın bize ilettiği mağduriyetler noktasında biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Şunu da bilmenizi isterim, gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz bu refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunu da bilmenizi isterim. İstediğimiz şartlar yerine getirilmesi halinde bizde anında erişime olan engeli kaldıracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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