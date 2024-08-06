Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik
ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Garı'nda 'Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'nde konuştu. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettiklerini ve talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacaklarını belirtti.
ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Garı'nda 'Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'nde konuştu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız