Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Instagram erişim engeliyle ilgili ilerleme yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeliyle ilgili yapılan görüşmelerde istenilen sonucun alınamadığını belirtti.
(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeliyle ilgili habercilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "İstediğimiz sonucu almış değiliz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz dedi.
Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz. Takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.