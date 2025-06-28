Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Geleceği Planlama ve İşbirliği Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkelerin ulaştırma ve altyapıda yapacağı planlamaların önemine işaret ederek, "Gerek normal zamanları gerekse de kriz anları ile deprem, afet ve savaş gibi olağanüstü durumları da planlamamız gerekir." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, "Yüksek Düzeyli Türkiye- Suudi Arabistan Tanıtım Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanlığının foruma en güçlü ve kalabalık ekiple katılan yabancı heyet olduğunu kaydederek, bir araya gelerek geleceği planladıklarını anlattı.

Bu tür forumlarda yapılan road show etkinliklerinin önemli çıktılar sunduğunu dile getiren Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın son zamanlarda ulaşım ve şehircilik noktasında çok güzel işler yaptığını söyledi.

Uraloğlu, ulaştırma ve şehircilik alanlarında ne tür işbirlikleri yapabileceklerine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydederek, ülkelerin 10 yıl sonrasını planlamasının öneminden bahsetti.

Ülkelerin hayatında 10 yılın çok kısa olduğunu ve bu süreyi çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek normal zamanları gerekse de kriz anları ile deprem, afet ve savaş gibi olağanüstü durumları da planlamamız gerekir. Onun için bir araya geldiğimiz ve etkinlikler geleceği planlama ve beyin fırtınası yapma adına hepimiz için kıymetlidir. Foruma 70'e yakın ülke katıldı farklı seviyelerde ancak hem üst düzey hem de en fazla en kalabalık heyet Suudi Arabistan heyeti oldu. Bu nedenle değerli Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih El-Casir ve Suudi Arabistanlı misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Uraloğlu, etkinlikte iki ülkeden özel sektörün ve kamunun temsilcilerinin bulunduğunu kaydederek, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek road show etkinliğinde önemli işbirliklerine imza atılmasını beklediklerini anlattı.

"Suudi Arabistan'da Türk firmalara önemli fırsatlar sunulmaktadır"

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih El-Casir de iki ülkenin başarı hikayeleri ve büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Ulaştırma ve lojistik hizmetleri çok büyük sektörlerdir. Suudi Arabistan ve Türkiye olarak bu alanlara çok önem veriyoruz ve büyük yatırımların buraya yönlendirilmesi adına teşviklerde bulunuyoruz." dedi.

İki ülkenin sahip olduğu önemli coğrafi konumun potansiyellerini artırdığını dile getiren El-Casir, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projelerden bahsetti.

El-Casir, özellikle ulaştırma alanında çok büyük bir bütçenin ayrıldığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu stratejimiz hem Suudi Arabistan hem de uluslararası özel sektöre önemli bir fırsat sağlamaktadır. Bu durum, önemli ilişkilerimiz sayesinde Türkiye'deki özel sektöre de büyük fırsat sağlamaktadır. Coğrafi yakınlığımız sayesinde bu fırsat mümkündür. Türk firmaları Suudi Arabistan'da çok başarılı projelere ve ortaklıklara imza atmıştır. Özellikle kamu-özel sektör işbirliği alanında Türk firmalarının önemli başarıları olmuştur. Bu toplantı da çok yeni kapıların açılması adına düzenlenmiştir."

Konuşmaların ardından düzenlenen road show etkinliğinde iki ülke arasındaki ulaştırma, altyapı ve şehircilik gibi alanlardaki işbirliği fırsatları ele alındı.