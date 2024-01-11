Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İETT Otobüslerinin Bakımlarını Yapacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağcılar'daki ziyaretlerinde, bir gencin İETT otobüslerinin yolda kalmasıyla ilgili sorusuna, "Onların 5 yıllık bakımları var. O 5 yıllık bakım periyodu 31 Mart'ta doluyor. Bakımlarını yapacağız, ondan sonra 5 yıllık bakımlarını aksatmadan devam ettirerek, inşallah onları bir daha yolda bırakmayacağız. Büyükşehirle iyi bir iş birliği yapacağız. Aksayan iş birliğimizi geliştirmiş olacağız. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz" diyerek yanıt verdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyetle, Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Bağcılar'da ilk olarak Şehit Savcı Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzonlular Buluşması'na katıldı. Programın ardından Bakırköy-Kirazlı Metro hattı incelemesinde bulunan Uraloğlu, ardından Bağcılar E-Spor Merkezi ve Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, E-Spor Merkezi ziyaretinde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi'ne de giden Uraloğlu, Regaib Kandili nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Burada kursiyerlerle sohbet eden, onların çalışmalarını inceleyen Uraloğlu, Aşçılık Atölyesi'nde, kursiyerlerin yaptığı yemeklerin tadına da baktı.

"2071'LERİNİ PLANLAYAN ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK"

Bağcılar'da Trabzonlular Buluşması'na katılan Uraloğlu, "Biz ertesi gün bankamatikten maaşımızı alacak mıyız diye endişe eden, düşünen bireylerden, bugün artık Türkiye'nin 5 yılını, 10 yılını, 2028'lerini, 2035'lerini, 2053'lerini, 2071'lerini planlayan ülkeye dönüştük. Biz hemen bugünümüzü değil, hemen yarınımızı değil, gerçekten geleceğimizi planlıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA SAĞLIKLI YAPILARLA ULAŞMANIZ LAZIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasıyla ilgili olarak da Uraloğlu, "Geniş bir istişare halkasından sonra bu karar verildi. En doğru adayın Murat Kurum kardeşimizin olduğuna karar verildi. Onun tanıtımı yapıldı. ve Cumhurbaşkanımız 'Yeniden İstanbul' dedi. Belediye başkanımız İstanbul'un ulaşımıyla ilgili genel bir tespitte bulundu. İstanbul'un önceliklerini koyacak olursak, ulaşım hep birinci sırada oldu. Bu aralar acaba kentsel dönüşüm mü birinci sıraya çıkmış olabilir. İstanbul'da elbette ulaşmanız lazım ama sağlıklı yapılarla ulaşmanız lazım. Öncelikle ulaşım yapılarının sağlıklı olması lazım. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak ne yaptık? Hem bir taraftan bu hizmetleri yaparken bir taraftan da depreme karşı kendi yapılarımızı çok ciddi bir şekilde güçlendirdik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarını değiştiriyoruz, çok fark etmediniz. Niye, çünkü sizi rahatsız etmemek için gecenin bir yarısından sabahın erken saatine kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAZİRAN AYINDA İLK YERLİ VE MİLLİ UYDUMUZU UZAYA FIRLATMIŞ OLACAĞIZ"

Bağcılar E-Spor Merkezi'ni de ziyaret eden Uraloğlu, burada gençlerle bir araya geldi. Uraloğlu uzay çalışmalarıyla ilgili, "Ulaşımın her sektöründe, iletişimin her alanında varız ama biz artık uzayda kendi yerli ve milli uydularımızla olacağız. Ne zaman? Biz uzayda şu anda sadece bizim bakanlığımızın 9 tane uydusu var. 1994 yılından başlayan bir serüvenle beraber. Şimdi ilk yerli ve milli uydumuz, TUSAŞ Tesisleri'nde Ankara'da, üretime devam ediyor. İnşallah mart ayında onun yer teslimini yapacağız, sonra da Haziran ayında Space X'in fırlatma tesislerinden inşallah ilk yerli ve milli uydumuzu da uzaya fırlatmış olacağız" dedi.

"TEMEL KAPATMAYLA İLGİLİ TÖRENLER YAPILDI"

Uraloğlu, "Bazı metroların temellerine temel kapatmayla ilgili törenler yapıldı. Biz inşallah 31 Mart'tan sonra İstanbul'un ihtiyacı olan yaklaşık 100 kilometrelik toplamda ihtiyacı var, biz bunu tespit ettik. Buna yönelik bakanlığımızın üzerine düşen çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Metrolar konusunda birinci yetkili olan büyükşehir belediyeleridir, ya da belediyelerdir. Ancak onların yardım talep etmesi konusunda, yük alma talepleri konusunda bakanlık olarak biz devreye giriyoruz. Şimdiye kadar devreye girdik ama bu dönemde bize çok fazla bir talep olmadığı için yeni bir katkımız olmadı. Sadece başladıklarımızı devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İETT OTOBÜSLERİNİN 5 YILLIK BAKIMLARI 31 MART'TA DOLUYOR; YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Uraloğlu, E-spor Merkezi'nde gençlerin sorularını da yanıtladı. Bir gencin İETT otobüslerinin bakımsızlığı ve yolda kalmalarıyla ilgili sorusuna Uraloğlu, "Onların 5 yıllık bakımları var. O 5 yıllık bakım periyodu 31 Mart'ta doluyor. Bakımlarını yapacağız, ondan sonra 5 yıllık bakımlarını aksatmadan devam ettirerek, inşallah onları bir daha yolda bırakmayacağız. Büyükşehirle iyi bir iş birliği yapacağız. Aksayan iş birliğimizi geliştirmiş olacağız. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimseyi kötülemiyoruz, biz sadece daha iyisini yapmayla ilgili bir yeni ekip kurup oluşturacağımıza inanıyoruz ve onla beraber İstanbul'un kentsel dönüşümünden tutun, ulaşımına kadar her konuda inşallah beraber sizlerin hizmetinde olacağız" diye yanıtladı.

Bağcılar'daki Vefahane Yaşam Merkezi'ni de ziyaret eden Uraloğlu, burada da vatandaşların kandilini kutladı. Dualar da okunan ziyaretin ardından Uraloğlu, herkese insanca muamele yapılması konusunda ciddi imkanların ortaya koyulduğuna dikkat çekti.