Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Bayram tatili boyunca 1000 ekip, 5 bin 400 personel trafikte görev yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceklerini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin kilometre yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı, Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak; trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret etti. Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Bugün mesai bitiminden itibaren 9 günlük bayram tatilinin başlayacağını belirten Uraloğlu, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde ve ana akslarımızda trafik yoğunluğu izliyoruz. Otobüs terminallerimizde, tren istasyonlarımızda, havalimanlarımızda ve yolcu iskelelerimizdeki trafiği de gözlemliyoruz. Her tatil döneminde olduğu gibi bu bayram süresince de vatandaşlarımızın bu mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında çalışma arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirlerimizi aldık ve denetimleri sıklaştırdık" diye konuştu.

Uraloğlu, daha sonra Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne, İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Deniz Otobüsleri Yenikapı İskelesi'ne, Osmangazi Köprüsü gişesine, Halkalı Marmaray İstasyonu ve Hızlı Tren Garı'na ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na video konferans yöntemi ile bağlanarak bayram öncesi yoğunluğu önlemek amacıyla alınan tedbirler konusunda bilgi aldı.