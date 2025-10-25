Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 11 İl'de Sportif Havacılığın Gelişimine Katkı Sağlıyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 ildeki 13 hava kampüsü ile sportif ve amatör havacılığın yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını duyurdu. Yeni hava kampüsleri Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da kazandırılacak.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı kampüslerin, sportif ve amatör havacılık faaliyetlerine hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti.

Türkiye'de, amatör havacılıkta yeni bir dönemi başlattıklarına işaret eden Uraloğlu, "Artık havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımız, bu alanlarda daha profesyonel imkanlarla buluşacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük edecek. Havaalanı veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda, azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının, pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Afet yönetimi açısından stratejik önemde

Uraloğlu, hava kampüslerinin afet yönetimi açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik verdiklerini aktardı.

Bu alanların, gerektiğinde arama-kurtarma, sağlık nakli veya acil yardım ekiplerinin sevki için de değerlendirilebileceğini vurgulayan Uraloğlu, kampüslerin bu yönüyle kriz anlarında ve afet yönetiminde zaman ve erişim açısından hızlı müdahale avantajı sağlayacağını söyledi.

Hava kampüslerinin, aynı zamanda bulundukları il ve ilçelerde turizm hareketliliğini ve tanıtım faaliyetlerini destekleyebileceğine vurgu yapan Uraloğlu, böylece hem ekonomik gelişime, hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkan tanınacağını kaydetti.

Yeni kampüsler açılacak

Uraloğlu, bugün 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsü ile sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uçak ve helikopterlerin kullanımına açık hava kampüsleri, Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova ve Çanakkale Bozcaada'da yer alıyor. Bu hava kampüslerimize ek olarak, Sivas Divriği'de de bir hava kampüsümüzü yakın zamanda hizmete açacağız. Her ilçeye, bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz. Sadece helikopter inişi yapılabilen hava kampüsleri ise Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ile Ardahan'da bulunuyor."

