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Ulaştırma Bakanı Seyir İzin Belgesi Sistemini Dijitalleştirdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını duyurdu. Vatandaşlar ve gemi acenteleri e-Devlet şifresiyle sisteme girerek tüm seyir izin belgesi işlemlerini yapabilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanan Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını belirterek, vatandaşların ve gemi acentelerinin e-Devlet şifresiyle sisteme girerek, tüm seyir izin belgesi işlemlerini yapabileceğini duyurdu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yeni Seyir İzin Belgesi Sistemi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, seyir izin belgesinin Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yurt dışından gelen veya Türkiye'de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının; araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren liman çıkış belgesi yerine geçen belge olduğunu ifade etti.

'12 BİN 405 BELGE DÜZENLENDİ'

Uraloğlu, seyir izin belgesinin daha önce kağıt ortamında fiziki onay ile düzenlendiğini belirterek, "12 Temmuz 2024 itibarıyla teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek yeni sistemi devreye aldık. Güncellenen yeni sistem ile vatandaşlar sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek işlemlerini kendileri yapabilecek. Yeni sistem ile tekne sahibi değişikliği durumunda gerekli bilgi güncellemelerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile bürokratik süreci hızlandırdık. Yeni Seyir İzin Bilgi Sistemi'nin devreye girmesinden itibaren 12 bin 405 belge düzenlendi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı E-Devlet Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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